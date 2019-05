​ERC s'imposa a la Diputació de Tarragona però JxCat i PSC podrien reeditar el pacte

ERC s'imposa a la Diputació de Tarragona. Però no està clar que hi pugui governar. Els republicans han obtingut 11 dels 27 diputats de l'ens supramunicipal -4 més que en l'anterior legislatura-, i se situen com la força amb més representació, per davant de Junts per Catalunya. La composició de la Diputació per als pròxims quatre anys ja es coneix, si bé faltarà que s'oficialitzin els resultats per part del Ministeri.Tot i ser la principal força, ERC queda lluny de la majoria absoluta. De fet, JxCat, amb 8 diputats -en perd 3-, i el PSC, amb 7 -en guanya 1- tenen l'opció de revalidar el pacte de govern, ja que sumarien majoria. D'altra banda, Cs conserva l'únic diputat que tenia, mentre el PP i la CUP es queden sense representació. Tampoc hi entra En Comú-Podem.

