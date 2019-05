JxCat perd la majoria absoluta a la Diputació de Girona

Les eleccions municipals d'aquest 26-M (podeu consultar-ne aquí tots els resultats) han suposat que Junts per Catalunya (JxCat) perdi la majoria absoluta a la Diputació de Girona, i que dels catorze diputats que CiU va obtenir el 2015 ara passin a onze. A més, la fotografia del ple canviarà perquè els comicis també suposen l'entrada d'una nova força: la coalició Tots per l'Empordà (Txl'E), que aplega dotze candidatures independents de la comarca del Baix Empordà, i que aconsegueix un diputat per primer cop.Tant ERC com el PSC, per la seva banda, també sumaran una nova cadira a les que ja tenien fins ara (els republicans passen a tenir-ne nou i els socialistes, quatre). Per últim, la candidatura d'Independents de la Selva (IdS) i la CUP mantenen el representant que van assolir als comicis del 2015.Els comicis d'aquest 26-M suposaran canvis a la Diputació de Girona. De moment, i en espera que es proclamin els resultats definitius –això no serà fins dimecres- aquells provisionals que surten de l'escrutini ja aboquen dues conclusions. Per una banda, JxCat perd la majoria absoluta que tenia durant aquest mandat. I per l'altra, el ple de la Diputació sumarà una nova força a les cinc que ja hi havia fins ara.Dels 27 representants municipals que té la Diputació de Girona, JxCat n'ha obtingut onze. La candidatura perd, doncs, tres dels diputats que havia assolit CiU –més endavant, el PDECat- a les eleccions del 2015. D'aquests, dos es reparteixen entre ERC i el PSC (que sumen un representant, respectivament, als que havien obtingut ara fa quatre anys). Així, els republicans passen a tenir nou diputats; i els socialistes, quatre.Per primer cop, a més, hi ha una nova força que entra a la Diputació. És la de Txl'E, que fa de paraigües d'una dotzena de candidatures independents del Baix Empordà i que, precisament, va néixer arran d'aquestes municipals. La coalició tindrà un diputat durant aquest mandat 2019-2023.Els dos seients restants, fins arribar als 27 que formen el ple de la Diputació, es reparteixen entre IdS i la CUP (que mantenen, doncs, la representació que havien assolit el 2015).La pèrdua de la majoria absoluta de JxCat obre, doncs, un nou escenari a l'ens supramunicipal. Caldrà veure ara com quedarà el govern de la Diputació, que dependrà dels possibles pactes. Durant aquest mandat, el PDECat va fer presidents l'alcalde de Llançà (Alt Empordà), Pere Vila, i posteriorment el de PDECat, Miquel Noguer (que va accedir al càrrec després que Vila es convertís en delegat del Govern).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor