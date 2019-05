El recompte definitiu podria alterar les majories a Barcelona

Barcelona 2019 Totes les dades Cens total: 1.142.430 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 756.007 66,17% Abstencions: 386.437 33,83% Vots nuls: 2.012 0,27% Vots en blanc: 2.625 0,35% Partit Vots % Regidors

Els resultats de les municipals encara no són definitius i el recompte podria alterar les majories en diversos ajuntaments on el resultat és molt ajustat. Aquest dimecres, la Junta Electoral farà el recompte general, en què es revisen les actes impugnades i els vots nuls. Ara per ara, aquests són els resultats a les eleccions municipals. Un dels ajuntaments que es pot veure afectat d'aquests nous vots és el de Barcelona . El recompte definitiu podria deixar fora el PP, que ara mateix té dos regidors i supera per molt poc la barrera del 5% dels vots, que permet accedir a la distribució dels escons. De fet, 45 vots separen Josep Bou de quedar fora del plenari. En cas de quedar fora, aquests dos regidors que ara tenen els populars passarien a ERC, que en sumaria 11, i al PSC, que s'enfilaria als 9. D'aquesta manera, ERC i comuns sumarien majoria absoluta (21 regidors) a l'Ajuntament i la política d'aliances seria més clara.Però no només Barcelona està a l'expectativa de què pugui passar dimecres. Municipis com Manresa , on ERC ha guanyat per només onze vots de diferència, o Lleida , on el republicans han trencat l'hegemonia socialista amb només 80 vots de marge, també poden veure com els resultats finals varien de manera més o menys significativa. Els alcaldes serien diferents.

