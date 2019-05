​Anglada queda fora de l'Ajuntament de Vic després de 16 anys

Vic 2019 Totes les dades Cens total: 27.205 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 18.005 66,13% Abstencions: 9.223 33,87% Vots nuls: 71 0,39% Vots en blanc: 207 1,15% Partit Vots % Regidors

Estocada final a Josep Anglada. La formació xenòfoba Som Identitaris no ha aconseguit entrar a l'Ajuntament de Vic en aquestes eleccions municipals . Després que la Junta Electoral l'hagués exclòs de la cursa electoral per una sentència de l'Audiència de Barcelona , la formació es va presentar sense Anglada, amb Marta Riera al capdavant. Tot i això, no hi ha hagut èxit.D'aquesta manera, Anglada i el seu partit queden fora de l'Ajuntament de Vic. Va ser regidor des del 2003 i, de fet, era el candidat més longeu de les municipals a Vic. La resolució de la Junta Electoral i els resultats de les municipals posen fi a la carrera política d'Anglada.D'altra banda, el partit Som Identitaris ha obtingut un regidor a l'Ajuntament de Manlleu. Es tracta de Paco Zambrana, un excaporal de la Policia Local de Manlleu.

Recupera el perfil: "Josep Anglada, l'amo (desnonat) de la ultradreta catalana"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor