L'esquerra falla a Badalona: història d'una fórmula (fallida) per superar Albiol

Badalona 2019 Totes les dades Cens total: 156.813 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 100.129 63,85% Abstencions: 56.702 36,15% Vots nuls: 334 0,33% Vots en blanc: 526 0,53% Partit Vots % Regidors

Retorn de Dolors Sabater a la casella de sortida. Malgrat que les enquestes electorals dibuixaven una cursa renyida entre la coalició que encapçalava l'exalcaldessa i el PP de Xavier García Albiol, al final s'ha acabat imposant el cap de llista dels populars. L'aposta de Sabater i d'ERC de concórrer en una mateixa llista per aconseguir ser els més votats no ha acabat de funcionar. L'esquerra ha fallat a Badalona. La fórmula ha resultat fallida, per bé que les negociacions per decidir qui pilotarà l'Ajuntament són avui una nebulosa.La decisió de Sabater no va ser fàcil. Com ha anat repetint al llarg de tota la campanya l'exalcaldessa, sumar amb ERC era una aposta "valenta" i que "calia fer" per frenar el retorn d'Albiol. De fet, abans de l'inici de campanya ja hi va haver disputes dins de les diferents forces d'esquerres per si donar suport o no a Sabater. Concretament, el sector dels comuns i Podem va mantenir una discussió pública sobre aquesta qüestió, però al final es va imposar la decisió de la cúpula nacional d'anar per separat. D'aquesta manera, la coalició només va acabar incloent Guanyem Badalona en Comú i ERC.El republicà Oriol Lladó -cap de files d'ERC i número dos de la candidatura-, reconeix aque "no es pot ser positiu amb els resultats", ja que no han assolit l'objectiu de ser la llista més votada. Malgrat això, la coalició ha aconseguit situar-se com la primera força de les esquerres, fet que segons Lladó, no hauria estat possible si haguessin anat per separat.Un dels factors que pot haver incidit en el comportament electoral és la revifada del PSC a tota l'àrea metropolitana. A més, en el cas concret de la ciutat, el candidat socialista Àlex Pastor també comptava amb l'afegit que havia pogut aprofitar els deus mesos al capdavant de l'alcaldia per fer precampanya. El PSC ha passat de quatre a sis regidors després de l'escrutini d'aquest diumenge. En aquest sentit, Lladó sí que creu que el PSC ha tingut capacitat de "recuperar vot prestat" en el cicle del 2015.Com si es tractés del dia de la marmota, Badalona s'ha llevat quatre anys més tard amb un escenari postelectoral molt semblant al que tenia el 2015: un Albiol guanyador, però que podria veure les seves aspiracions a l'alcaldia frustrades per la formació d'un front d'esquerres. Però aquest cop el taulell de joc encara és molt més complicat, sobretot pel paper que ha estat jugant el PSC durant aquesta legislatura.Tal com apuntaven algunes enquestes, han estat els socialistes qui s'han fet amb la clau de la governabilitat de la ciutat. Tot i ser la tercera força, els sis regidors que han obtingut seran clau per determinar el rumb del consistori. Així, doncs, hi ha dos escenaris possibles: donar suport al front d'esquerres amb Guanyem-ERC i Badalona En Comú Podem, o bé abstenir-se a les votacions, fet que suposaria entregar l'alcaldia a Albiol.Durant tota la campanya electoral el PSC ha mantingut el discurs que amb el seu vot no investiria ni al popular ni a Sabater, deixant en l'aire els possibles pactes postelectorals. Finalment, aquest dilluns ha mogut fitxa deixant la pilota al terrat de Guanyem-ERC: els socialistes han proposat fer un front d'esquerres que freni Albiol, però amb Pastor al capdavant de l'alcaldia. Oferiment que situa Sabater en una posició complicada, ja que suposaria fer alcalde a qui va trencar el pacte progressista del 2015 o bé deixar la porta oberta a què Albiol pogués prendre l'alcaldia.

