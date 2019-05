Un jutge avala «Reugenio» tot i l'oposició del fill de l'humorista

Estima així part de la demanda per competència deslleial que havia presentat l'actor, però no accepta que el demandant hagi de pagar-li una indemnització de 60.000 euros per incompliment d'un contracte que els dos havien signat el 2009 però que havien resolt el 2014.



Climent fa el personatge de Toni l'Indi des de fa anys i entre les seves actuacions hi ha una representació i caracterització de l'humorista Eugenio. Va contactar amb el seu fill i van acordar crear un nou personatge sota el nom Reugenio, creat pel propi actor. Van signar un contracte el 2009 que establia que Climent desenvolupava la part artística i el fill la part de representació. Aquest contracte es va resoldre el 2014.



Malgrat això, el fill ha promocionat un nou actor que fa el personatge de Reugenio, i Climent demanava a Jofra una indemnització de 60.000 euros per incompliment de contracte. A més, el fill acusava l'actor d'estar fent un ús no autoritzat del personatge d'Eugenio per les seves actuacions com Toni l'Indi. El jutge ha rebutjat la indemnització però sí que ha ordenat que Jofra deixi de perjudicar Climent amb les seves acusacions.