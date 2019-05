ENQUESTA Amb qui hauria de pactar Maragall?

Ernest Maragall és el guanyador de les eleccions municipals a Barcelona . La crida d'ERC ha complir aquest objectiu ha estat efectiva i, per un ajustat marge de vots -per poc menys de 5.000- i 10 regidors, el candidat republicà s'ha imposat a Ada Colau, una victòria per la mínima però suficient perquè els republicans conquereixin la capital catalana i arrabassin l'alcaldia als comuns. Malgrat els resultats, si Maragall vol governar en majoria haurà de pactar , i també haurà de formalitzar acords per ser investit. Davant d'això, quin d'aquests escenaris creus que seria l'òptim?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor