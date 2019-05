El PP només tindrà un regidor a la segona comarca més poblada de Catalunya

Cerdanyola del Vallès 2019 Totes les dades Cens total: 43.546 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 28.653 65,80% Abstencions: 14.893 34,20% Vots nuls: 105 0,37% Vots en blanc: 193 0,68% Partit Vots % Regidors

El PP, esborrat pràcticament del tot del Vallès Occidental. Quan el proper 15 de juny se celebri el ple d'investidura del nou mandat dels governs municipals de la comarca, els populars només en tindran un representant: Manuel Buenaño, candidat a Cerdanyola -on el partit arribava el 26-M amb tres regidors-. Una davallada considerable, tenint en compte que el PP tenia presència fins ara en 12 dels 23 municipis de la comarca.Aquest únic representant popular a la segona comarca més poblada de Catalunya, a més, ha arribat per un molt estret marge: el PP va obtenir un 5,62% dels vots a Cerdanyola, poc més de mig punt per sobre del llindar mínim per entrar en un consistori, que és del 5%.La desaparició del PP és destacada en aquesta dotzena de localitats, ja que és la primera vegada a la història que no hi haurà regidors d'aquest color en ciutats com ara a Terrassa, on els populars van ocupar quatre cadires al plenari el 2011 i el 1995 havia ocupat quatre cadires al plenari. El mateix ocorre a Sant Cugat, que també va tenir quatre representants populars entre 1995 i 2011.A Sabadell, el partit també queda fora, tot i que és una situació que ja va viure després de les eleccions de 1991. En la següent cita, el 1995, va tornar al ple, i el 2011 ho va fer amb el millor resultat, tres regidors.A Montcada i Reixac, Badia, Barberà, Matadepera, Ripollet, Rubí i Sentmenat el PP tampoc hi serà per primera vegada des de la recuperació de la democràcia. En aquesta última localitat, el PP es va presentar per primera vegada a una cita electoral municipal el 1995, quan a la resta ho va fer el 1991. A Palau-solità i Plegamans torna a quedar fora, després que hi fos des del 1995.A Polinyà, el PP desapareix, tot i que en aquesta localitat ha anat entrant i sortint. El 2015 i 2011 havia aguantat l'únic regidor. El 2007 va perdre el que va aconseguir el 2003, la primera vegada que en sumava un, després d'intentar-ho els anys 1999 i 1995.

