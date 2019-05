Les defenses demanen al Suprem impugnar tota la documentació que prové del jutjat 13

Les defenses dels acusats en el judici de l'1-O han demanat al tribunal que no tingui en compte com a prova tota la documentació que prové de la investigació del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona i que ha estat aportada per les acusacions. En el tràmit d'impugnacions de les proves documentals de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, els advocats han remarcat que no estan personats a la causa del jutjat de Barcelona i que no hi tenen accés.Així doncs, han denunciat vulneració del dret a la defensa perquè són proves "obtingudes a esquenes" de la part que representen. Els advocats també han volen deixar fora proves documentals presentades per l'Advocacia de l'Estat en aquesta fase que no estaven incloses en els escrits d'acusació. L'única defensa que no ha fet cap impugnació és la de Joaquim Forn, perquè considera que són "documents dúplex", que serveixen a les acusacions però també a la defensa.L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha impugnat les proves documentals aportades per l'advocacia de l'Estat, ja que considera que és "novedosa" i que no s'havien aportat en fases processals anteriors. Van den Eynde també ha rebutjat aquelles proves procedents de la investigació del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, tot denunciant que es tracta d'una "causa general i prospectiva". L'advocat ha citat, per exemple, els escorcolls del 20-S o les intervencions telefòniques.Per la seva banda, l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, Jordi Pina, ha fet una intervenció concreta de quins són els documents proposats per la Fiscalia que impugna, a l'espera de la decisió del tribunal sobre si considera que el ministeri públic ha renunciat als documents que no ha llegit. Entre els documents que ha impugnat, Pina ha citat tots aquells procedents de la investigació del jutjat d'instrucció 13, ja que són informes i atestats "elaborats a petició d'un altre òrgan judicial" diferent del Suprem.Per exemple, ha remarcat que el Suprem "no ha ordenat cap escolta telefònica", i per això demanen que no s'incloguin com a prova les del 13. Pina també ha impugnat documents relacionats amb Carles Puigdemont i exconsellers que es troben a l'estranger, perquè "no estan sent processats en aquest procediment", o bé tuits i correus dels seus clients incorporats per l'advocacia de l'Estat sobre els quals "no se'ls va preguntar" i "no han estat sotmesos a contradicció".Uns arguments que han tornat a reproduir la resta de defenses, que han recordat que ja havien fet al·legacions en aquest sentit tant en els escrits de conclusions provisionals i en les qüestions prèvies de l'inici del judici. Per exemple, l'advocada de Cuixart, Marina Roig, ha dit que la documentació del jutjat 13 és "esbiaixada i filtrada" ja que les defenses no estan personades en aquella causa però les tres acusacions sí que ho estan."Són documents que s'han obtingut a esquenes de les defenses al jutjat 13, on no estem personats i això vulnera el dret de defensa", ha afegit el lletrat de Bassa, Mariano Bergés.

