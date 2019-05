Amenaça d'Iceta a l'independentisme a Barcelona

A mi modo de ver, por tanto, la responsabilidad de BComú hoy pasaría por proponer al PSC un acuerdo de legislatura, con Ada Colau de alcaldesa, que ofreciese a Collboni una participación proporcional a sus 8 concejalías y buscase el apoyo puntual de Valls para la investidura 5/8 — Raimundo Viejo Viñas (@_mundus) May 27, 2019

El PSC està decidit a posar en pràctica el mantra que ha repetit el seu candidat a Barcelona, Jaume Collboni, durant la campanya: evitar que l'independentisme entri al govern municipal. Aquest dilluns el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha assegurat que el partit farà "el que calgui" per evitar que Ernest Maragall (ERC) lideri el nou executiu local.Iceta ha demanat que no es doni per fet que l'alcaldia serà per als republicans i ha recordat que l'independentisme ha perdut tres regidors a la capital catalana, si es comparen els resultats del 26-M amb els del 2015, passant de 18 a 15. "Parlarem amb tothom per buscar la millor fórmula d'estabilitat". El líder socialista no ha volgut expressar les seves preferències però ha fet una picada d'ullet a Barcelona en Comú. "Estaran d'acord que un govern en minoria no ha estat el millor, ni per la ciutat ni per a ells", ha dit.En aquest sentit, ha considerat "estrany" que Maragall vulgui fer de Barcelona la "capital de l'independentisme" mentre els partits independentistes estan en minoria. "No volem que Barcelona sigui una peça del joc independentista", ha apuntat.El PSC ha quedat en tercer lloc a les municipals, per darrere d'ERC i Barcelona en Comú. Precisament els comuns apareixen com la principal força amb qui els socialistes tindrien opció d'arribar a acords. De fet, ja van governar plegats durant la primera meitat del mandat, abans que les bases dels comuns decidissin trencar el pacte pel suport del PSC al 155.Mentrestant, el futur de la candidatura liderada per Manuel Valls també pot ser rellevant a l'hora de conformar govern. L'exprimer ministre francès ha assegurat un acord amb Vox seria "motiu per trencar amb un partit", en referència a la possibilitat que el partit taronja pacti amb la ultradreta a la comunitat de Madrid.De fet, algunes veus dels comuns, ja han apostat perquè Valls col·labori amb la conformació d'un govern no independentista liderat per Ada Colau. És el cas de Raimundo Viejo, regidor de Barcelona en Comú a l'inici del mandat i exdiputat de Podem al Congrés. "La responsabilitat de Barcelona en comú implicaria proposar al PSC un acord de legislatura, amb Ada Colau d'alcaldessa i el suport puntual de Valls", ha manifestat a través de Twitter.En la mateixa línia s'ha manifestat l'exsenador Óscar Guardingo, que ha expressat que un possible trencament entre Valls i Ciutadans obriria la possibilitat que el consistori no acabés "en mans" de l'independentisme.

