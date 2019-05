Arrimadas serà la portaveu de Ciutadans al Congrés

💪 ¡Cada vez que hay elecciones Cs crece!

📡 @InesArrimadas "Nos hemos consolidado como partido de Gobierno y como tercera fuerza en las elecciones europeas. Nuestro crecimiento permitirá gobiernos en la Comunidad de Madrid y en Madrid" #ActualidadCs pic.twitter.com/y5EfDTjXhO — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 27 de maig de 2019

Inés Arrimadas serà la portaveu de Ciutadans el Congrés dels Diputats. Així ho ha decidit l'executiva del partit que lidera Albert Rivera aquest dilluns al matí a Madrid. D'aquesta manera, la fins ara cap de l'oposició al Parlament de Catalunya assumeix aquesta nova responsabilitat, mentre que Lorena Roldán continuarà sent la portaveu de la formació taronja al Senat.Arrimadas que ha comparegut davant dels mitjans ha assegurat que Ciutadans està "preparat per exercir l'oposició al Congrés del Diputats, que és el que toca", ha afirmat. I ha assegurat que també estan preparats per negociar els governs municipals i autonòmics on poden ser decisius després de les eleccions d'aquest diumenge. "Ens hem consolidat com a partit de govern i com a tercera força a les eleccions europea", ha explicat. I ha afegit que el creixement de Ciutadans "permetrà governs" a la ciutat i la Comunitat de Madrid.

