El PDECat reclama «autocrítica necessària» pel 26-M i debatrà ja el futur del partit

La direcció executiva del PDECat s'ha reunit aquest dilluns per analitzar el resultat de les eleccions municipals i europees d'aquest diumenge, a les quals la formació s'hi va presentar dins l'engranatge de Junts per Catalunya (JxCat). David Bonvehí, president de la formació, ha enviat dos missatges: que el partit ha de ser la formació "dels alcaldes", i que cal fer "autocrítica necessària" i una "reflexió profunda" de cara al futur pels resultats a Barcelona i a l'àrea metropolitana, així com també al conjunt de Catalunya en aquest 26-M. El tàndem de Quim Forn i Elsa Artadi va perdre la meitat de vots i de regidors -de 10 a 5-, i Bonvehí ha apuntat que els pertoca a ells fer valoracions. Aquesta setmana es desplaçarà a Soto del Real per tal de parlar amb el candidat barceloní en persona. No ha volgut pronunciar-se sobre el futur d'Artadi.Preguntat sobre el futur del PDECat i la integració dins de JxCat, el president de la formació ha recalcat que es posarà des d'aquesta setmana a parlar amb tots els actors del partit. No serà fins al 15 de juny, però, que es començaran a prendre decisions, perquè és la data en la qual es constitueixen els ajuntaments i fins aquell moment només hi ha espai -segons ell- per a les negociacions als consistors, diputacions i consells comarcals. La "reflexió profunda" és per repensar el futur del partit, vinculat ara a JxCat -de qui ostenta els drets electorals-, molt vinculat al territori.En aquest sentit, JxCat "ha estat una bona marca gràcies als candidats del PDECat". "L'espai de JxCat té sentit si el PDECat hi és", ha recalcat Bonvehí. En la reunió de la direcció executiva hi han assistit dirigents propers a Carles Puigdemont, que s'ha imposat a les europees i ha assolit de nou el lideratge de l'independentisme a les urnes gràcies a més d'un milió de vots arreu de Catalunya i a l'Estat."Ens hem felicitat perquè en el seu dia vam prendre l'acord de concórrer com a JxCat, fórmula de la qual forma part el partit", ha apuntat Bonvehí, que ha felicitat Puigdemont per la victòria a les europees . "Celebrem que el seu lideratge en l'independentisme sigui indiscutit", ha assenyalat el president del PDECat. Segons ell, la fórmula de JxCat "dona la raó" a la formació després de "variacions, problemes, canvis de lideratges, marques i referències per la gent", però ha indicat que s'ha mantingut el "principal àmbit" des del qual se senten còmodes, que és l'espectre municipal."El PDECat serà al partit dels alcaldes d'aquest país", ha apuntat sobre la victòria en 380 municipis. Ha reivindicat el "pes específic" del territori. En 19 de les 42 capitals de comarca s'ha imposat JxCat, amb ciutats tan rellevants com Girona, Igualada, Ripoll i Olot. Pel que fa a Barcelona, Bonvehí ha apuntat que cal fer "autocrítica necessària" sobre els números a la capital catalana i també a l'àrea metropolitana.

