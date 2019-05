Professors denuncien que el Ministeri d'Educació discrimina els currículums en català

«Vull que em computin bé els punts i que es respectin els nostres drets»

Marta Mercadé, professora d'anglés i alemany a l'institut Joan Mercader d'Igualada, va solicitar una beca per a un curs d'estiu de formació per al professorat del Ministeri d'Educació, cultura i esport a Santander, amb col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo, de la qual va obtenir una puntuació més baixa de l'esperada per presentar els certificats en català.La professora va rebre una nota de 0 punts en l'apartat d'innovació educativa, ja que els documents no estaven en castellà. Tot i que va presentar diferents certificats formatius relatius a aquest apartat certificats per la Generalitat, com per exemple un programa d'auxiliars i ajudants lingüístics, o diverses Associacions Escolars Comenius, tots se li van denegar per l'idioma. "No tinc cap possibilitat d'aconseguir una plaça perquè hi ha 2250 aspirants, però igualment volia que em computessin bé els punts i que es respectessin els nostres drets", assegura la docent aUn cop havia vist tota la puntuació obtinguda, la professora va enviar un correu per tal que revisessin les seves notes, i de nou va adjuntar tots els fitxers de la documentació aportada des d'un primer moment. El dimecres 22 de maig va rebre una resposta per part del Ministeri, on s'explicava que perquè el mèrit fos considerat havia d'estar en castellà. "En altres convocatòries del Ministeri, sempre havien acceptat els certificats que fa la Generalitat", ha indicat la docent, a més d'apuntar que en el certificat expedit exposa clarament el codi de verificació d'aquesta activitat.En l'article 15, on s'hi poden veure les llengües del procediment, s'hi exposa clarament que en els procediments tramitats per les administracions de les comunitats autònomes i de les entitats locals, l'ús de la llengua s'ajustarà al que preveu la legislació autonòmica corresponent, tot i que posteriorment s'assenyala que si hi ha discrepàncies en quant a la llengua, s'ha de tramitar en castellà. Mercadé assegura que els anys anteriors sempre se li havia permès adjuntar la documentació en català i que mai s'ha aplicat aquest article.Molts altres professors d'arreu de Catalunya i les Balears es troben en la mateixa situació. "Espero que amb l'allau de reclamacions que deuen tenir aquests dies a Madrid rectifiquin" ha expressat la Marta, i ha assegurat que si la Institució no rectifica i comptabilitza bé les puntuacions de cara a les llistes definitives, es planteja presentar un contenciós administratiu amb l'ajuda de l'advocat Miquel Sàmper."Això ja no va de què em donin la beca o no. De fet, si me l'ha donessin hi renunciaria. Ara ja va de denunciar el que estan fent de manera tapada i subtil emparant amb articles que s'apliquen quan volen", indica l'afectada. Atès que es planteja una problemàtica general, l'INTEF ja s'ha ficat en contacte amb ella expressant que la llengua no ha estat una trava per valorar la seva documentació, i que comprovaran els extractes de formació on apareix el codi de verificació que permet visualitzar els certificats corresponents en castellà del professorat afectat.En l'apartat d'innovació educativa, Marta Mercadé també havia aportat certificats emesos per altres agències nacionals, projectes Erasmus +, però que al no estar acreditats amb el segell de la Generalitat, no han comptat tampoc, tot i que en convocatòries anteriors ho havien admès. Són certificats del Director General del programa d'innovació Erasmus + de l'Agència Nacional d'Alemània.També en un altre apartat, el de cursos de formació amb un mínim de 20 hores, només han comptat els que posava "curs", "motivating Teens to communicate in English", no els que posa "jornada", dues jornades de "English Day", tot i ser activitats formatives. En altres edicions havien comptabilitzat tot el que són activitats formatives, ja sigui cursos, jornades o conferències. El certificat de la Generalitat, tot i que especifica la modelitat, ho inclou tot en "activitats formatives".

