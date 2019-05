Joan Maria Pou renova un any més i celebrarà 20 temporades al capdavant de «El Barça juga a RAC1»

El periodista i locutor Joan Maria Pou ha renovat un any més al capdavant del programa El Barça juga a RAC1, les transmissions de l'equip blaugrana a la cadena privada del Grup Godó. Segons ha informat el mateix Pou aquest matí al Via Lliure, celebrarà la vintena temporada de locutor dels partits del Barça, coincidint amb els vint anys de RAC1.Pou ha estat l'encarregat de diverses transmissions transcendentals en la història del Futbol Club Barcelona. Algunes d'elles han acabat esdevenint icòniques, amb una llarga llista de títols, gols i la carrera completa de jugadors com Leo Messi, Ronaldinho, Xavi o Puyol. El periodista també va iniciar la primera temporada del programa No ho sé, de RAC1, que ara condueix Agnès Marquès.

