Així ha parlat la premsa internacional de la suspensió dels diputats presos

Els mitjans internacionals s'han fet ressò de la decisió de la mesa del Congrés de suspendre -l'últim dia de campanya- els diputats independentistes en presó preventiva i processats en el judici de l'1-O, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez. Una notícia que ha ocupat el lloc més destacat de l'actualitat política referida a l'Estat espanyol en la major part de mitjans internacionals."Quatre diputats catalans suspesos pel parlament espanyol just abans de les eleccions europees i locals", titula el diari britànic The Telegraph , que afegeix que "la democràcia espanyola continua rebent ensurts" després del referèndum de l'1-O. El rotatiu també recorda que Junqueras és candidat als comicis europeus, així com un altre processat: Carles Puigdemont, de qui afirma que és a Bèlgica en un exili "autoimposat".A França, Le Monde titula gairebé de la mateixa forma: "Quatre diputats catalans empresonats, suspesos pel Congrés dels Diputats espanyol". I hi afegeix que tots quatre estan acusats de rebel·lió per "haver organitzat un referèndum d'autodeterminació malgrat la seva prohibició"El diari francès també parla de Junqueras i Puigdemont, i explica que tots dos "esperen ser elegits eurodiputats per poder denunciar al Parlament Europeu l'Estat espanyol, que acusen de no ser democràtic".Igualment se n'ha fet ressò diversos mitjans italians, a través de l'agència de notícies ANSA, que explica que el Congrés ha suspès "els quatre diputats catalans electes a la presó i processats per l'intent de secessió de l'octubre del 2017. L'agència afegeix que el propi Congrés ha qualificat de "gran complexitat jurídica la situació", i omet el nom dels quatre parlamentaris catalans.A Alemanya, Die Welt informa que el parlament espanyol "suspèn els mandats dels catalans empresonats", i afegeix que els dirigents independentistes, que porten "més d'un any a la presó", estan sent jutjats "pel seu paper en el controvertit referèndum d’independència de l'octubre del 2017".

