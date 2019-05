​Anna Cristeto, nova directora d'«El Periódico»

S'ha esfullat la margarida. Anna Cristeto, fins ara delegada d'Europa Press a Catalunya, serà la nova directora d'El Periódico en substitució d'Enric Hernández. La decisió arriba tot just un mes després que Prensa Ibérica consumés la compra del rotatiu al Grupo Zeta , posant punt final a una llarga negociació que va estar empantanegada durant llarg temps, per les pretensions econòmiques del propietari de Grupo Zeta , Antonio Asensio Mosbah. El propietari de Prensa Ibérica, Javier Moll, ja va manifestar la seva intenció de rellevar Hernàndez tot just fer-se amb el diari.Cristeto (Santa Coloma de Farners, 1978), llicenciada en Periodisme per la UAB, va ser nomenada el 2011 delegada a Catalunya d'Europa Press, on es va incorporar tres anys abans com a redactora en cap. Previament havia treballat a La Gaceta de los Negocios, Expansión o La Vanguardia, entre altres mitjans.El relleu d'Hernàndez, no obstant, es donava per fet des molt abans de l'adquisició del diari per Prensa Ibérica, en un context de caiguda de les vendes , i després de la polèmica que va envoltar el rotatiu pel seu tractament dels atemptats de la Rambla de barcelona del 17 d'agost del 2017. El Periódico, que també pretenia comprar Mediapro, amb Jaume Roures al capdavant, ha escorat en els darrers anys la seva línia cap a posicions clarament unionistes.

