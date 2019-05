Tret de sortida a les eleccions europees amb l’obertura de col·legis al Regne Unit i Holanda

Contra tot pronòstic fa només unes setmanes, i tot i haver optat per marxar de la UE, els ciutadans britànics seran dels primers a votar en les eleccions europees, juntament amb els holandesos. Mentre que el Regne Unit i Holanda voten aquest dijous, alguns països ho faran divendres i dissabte i la majoria d’estats votaran diumenge.Els últims a dipositar les seves paperetes seran els italians, que podran votar fins a les 23h de diumenge, quan tanquen els col·legis a Itàlia, els darrers a fer-ho a tota la UE. Pocs minuts després, el Parlament Europeu farà una primera projecció del nou hemicicle basant-se ja en els resultats oficials a 18 estats membre, enquestes a peu d’urna en 8 i intencions de vot en dos més.El recompte s’allargarà durant la matinada en diferents estats i s’aniran actualitzant les projeccions a mesura que es facilitin les xifres a l’Eurocambra, que centralitzarà les dades. En total, més de 420 milions de persones són cridades a les urnes d’aquí a finals de setmana en les eleccions transnacionals més grans del món.Segons l’horari orientatiu de l’Eurocambra, les primeres dades que facilitarà la institució diumenge es publicaran a les 18h. Serà una estimació de resultats nacionals per a set estats: Àustria, Xipre, Alemanya, Grècia, Irlanda, Malta i Països Baixos. Es basarà en enquestes a peu d’urna o similars publicades als estats membre i recollides per l’empresa Kantar.Les següents dades seran les estimacions nacionals per a Bulgària i Croàcia (19h), a les quals s’afegiran Espanya, França i Dinamarca més tard (20h).Amb les primeres dades d’aquests 12 estats, el Parlament Europeu farà una primera projecció de l’hemicicle a les 20:15h. Serà un primer agregat de dades que permetrà veure de forma orientativa la configuració de la cambra, però basant-se únicament en enquestes a peu d’urna i dades no oficials en aquests 12 països i en la intenció de vot en els altres 16 estats de la UE.A les 21h es publicaran estimacions de Polònia, Portugal, Romania i Suècia. Un quart d’hora després, repetint el mateix patró que abans, es farà una primera actualització de la projecció de l’hemicicle amb les dades disponibles fins al moment. Una hora després, a les 22.15h es farà una segona actualització de la projecció incloent-hi les dades de Finlàndia.En tot cas, tant en les projeccions basades en enquestes a peu d’urna com en les primeres segons resultats, el Parlament Europeu distribuirà els escons d’acord amb els grups parlamentaris actuals. Això vol dir que, per exemple, situaria Lliures per Europa dins del grup dels liberals d’ALDE -tot i l'expulsió del PDECat del partit europeu- i a Ara Repúbliques amb els Verds/ALE mentre no es comuniqui formalment una intenció contrària.En una línia similar, per exemple, els escons de la llista d’Unidas Podemos s’adjudicaran en la projecció als grups precedents dels diputats. Així, l’escó d’Ernest Urtasun anirà amb els Verds mentre que el de Miguel Urbán anirà a parar al grup parlamentari de l’Esquerra Unitària (GUE).Les formacions que ara no tenen representació a la cambra i que preveu entrar-hi, com Renaissance (la llista de Macron) o Vox, s’assignaran a la categoria “altres”.Els primer resultats podran anunciar-se a partir de les 11 de la nit, un cop els darrers col·legis electorals a Europa hagin tancat les seves portes, tal com estableix el reglament europeu.Així, serà cap a les 23.15h quan l’Eurocambra farà pública la primera projecció del nou hemicicle basant-se ja en els resultats provisionals reals en alguns estats membre.Concretament, la primera projecció es basarà en els resultats provisionals en 18 estats membre -entre els quals hi ha Espanya i Alemanya o Bèlgica- les estimacions en 8 estats i les intencions de vot a Letònia o el Regne Unit.Per països, qui preveu tenir primer els resultats finals oficials, a la mitjanit, és Bèlgica, on el vot és obligatori i on els col·legis només obriran entre les 8 del matí i les 2 de la tarda diumenge.Per contra, tot i que farà tres dies que els britànics hauran votat, el recompte al Regne Unit no es farà fins el mateix diumenge al vespre i els primers resultats oficials provisionals no seran fins passada la mitjanit.Entre els darrers països a recomptar el vot i tenir resultats finals hi haurà també Itàlia o Portugal, que s’allargaran durant la matinada o fins dilluns.

