WhatsApp tindrà publicitat a partir del 2020

WhatsApp tindrà publicitat. Serà a partir del 2020 i es mostrarà en els "estats" dels ostres contactes, és a dir, a les fotografies que es poden mostrar de manera similar a les stories d'Instagram. Ja se sabia que la companyia preveia incloure publicitat a l'aplicació, però fins ara se'n desconeixia la data, que es va fer pública ahir durant el Facebook Marketing Summit, a Rotterdam.Serà, doncs, a partir de l'any vinent que els usuaris de WhatsApp començaran a veure publicitat, un fet que marcarà una nova etapa en la popular aplicació de missatgeria instantània, que fins ara no tenia anuncis. La publicitat es veurà a les stories de WhatsApp i l'usuari només haurà de fer lliscar el dit cap amunt per accedir a l'anunci, com ja passa a Instagram.Tal com informa ABC , Facebook -propietari de WhatsApp- porta anys treballant per mirar d'obtenir rendibilitat d'una aplicació líder que ara per ara és gratuïta. Segons dades de la companyia, WhatsApp té més de 500 milions d'usuaris que comparteixen les seves històries als "estats" cada dia. Si la fórmula de les stories ha funcionat a Instagram, Mark Zuckerberg intentarà treure el màxim profit del mateix sistema en una de les seves aplicacions estrella.

