Els usuaris de Huawei podran exigir compensacions econòmiques si els seus mòbils queden obsolets

Els usuaris de Huawei podran exigir "compensacions econòmiques" si els seus dispositius mòbil queden obsolets per culpa de la decisió de Google de suspendre el seu negoci amb l'empresa xinesa.En un comunicat, FACUA ha lamentat que els consumidors siguin "ostatges de la infame guerra comercial que ha impulsat els Estats Units per l'hegemonia tecnològica a nivell mundial". Amb tot, ha recordat que els equips actuals i en stock mantindran l'accés a Google, segons ha anunciat Android, i que en tot cas, la legislació europea i espanyola preveuen mecanismes de protecció.En aquest sentit, si el dispositiu està en garantia, la pèrdua de prestacions permet la reclamació d'una compensació econòmica. A partir dels dos anys, fora de garantia, es podria demanar una compensació per un possible incompliment contractual.FACUA ha dit que, en principi, els missatges fets públics fins ara per Huawei i Google indicarien que els usuaris de dispositius xinesos o que comprin els que actualment estan en estoc no haurien de tenir problemes immediats, però ha lamentat la "incògnita" que hi ha sobre si podran actualitzar-se amb la propera versió del sistema operatiu Android.

