Suècia demana formalment la detenció d'Assange per violació

La Fiscalia de Suècia ha presentat aquest dilluns una petició formal perquè es detingui el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de violació, i ha avançat que, si el Tribunal del Districte d'Uppsala en dona el vistiplau, emetrà una ordre europea de detenció amb vista a aconseguir-ne l'entrega."Demano al Tribunal del Districte que detingui Assange 'in absentia' sobre una causa de violació. Si la cort decideix detenir-ho, sol·licitaré una ordre europea de detenció per aconseguir la seva entrega a Suècia", ha explicat en un comunicat la vice-fiscal general, Eva-Marie Persson.Assange va ser detingut al Regne Unit l'11 d'abril, quan l'Equador li va retirar l'asil després de passar gairebé set anys refugiat a la seva ambaixada de Londres. El fundador de Wikileaks ha estat condemnat a 50 setmanes de presó per violar la llibertat condicional que les autoritats britàniques li van concedir el 2012.La Fiscalia general de Suècia ha assumit que Assange "complirà 25 setmanes de la seva sentència abans que pugui ser alliberat", d'acord amb la informació rebuda del Regne Unit. També ha admès que sobre ell hi ha obert un altre procés d'extradició als Estats Units, en què seria jutjat per la filtració de milers de documents secrets.Persson ha explicat que, "en cas de conflicte entre una ordre europea i una petició d'extradició dels Estats Units", correspon a les autoritats del Regne Unit "decidir en ordre de prioritat". "El resultat d'aquest procés és impossible de predir. No obstant això, el cas suec pot discórrer de manera paral·lela als procediments al Regne Unit", ha assenyalat la vicefiscal.El cas contra Assange a Suècia havia estat arxivat el 2017 a causa de la impossibilitat de continuar amb les perquisicions per la reclusió del fundador de Wikileaks a l'ambaixada de l'Equador a Londres. La Fiscalia va anunciar fa exactament una setmana la seva reobertura per un presumpte delicte de violació.La Fiscalía sueca solicita formalmente la detención de AssangeLa Fiscalía de Suecia ha presentado este lunes una petición formal para que se detenga al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por su presunta responsabilidad en un delito de violación, y ha avanzado que, si el Tribunal de Distrito de Uppsala da el visto bueno, emitirá una orden europea de arresto con vistas a lograr su entrega. "Pido al Tribunal de Distrito que detenga a Assange 'in absentia' sobre una causa probable de violación. Si la corte decide detenerlo, solicitaré una orden ...Leer mas: https://www.europapress.es/internacional/noticia-fiscalia-sueca-solicita-formalmente-detencion-assange-20190520090144.html(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

