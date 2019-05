Instagram eliminarà Direct, l'eina que permetia enviar fotografies com Snapchat

Instagram eliminarà Direct. L'empresa en propietat de Mark Zuckerberg, creador i CEO de Facebook, ha anunciat que deixarà de funcionar aquesta eina que permetia als usuaris enviar-se fotografies privades a l'estil Snapchat. És una eina creada precisament el 2017 buscant aquest impediment de fuga d'usuaris a l'aplicació rival. Encara no hi ha una data concreta sobre quan desapareixerà l'aplicació.Aquesta decisió gira al voltant de l'estratègia impulsada pel propi Zuckerberg, buscant una centralització de totes les aplicacions, dispositius i serveis que ofereix Facebook a través de diverses plataformes, pàgines o apps. Tal com ha informat la mateixa empresa, totes les conversacions que estiguin a Direct seran traspassades a Instagram, en l'estil de fa dos anys.És una aplicació "filla" de la original i que gairebé copia les funcions d'Snapchat publicada el desembre de 2017. Després d'un any, Zuckerberg i Facebook van estar al centre de totes les dianes per temàtiques de privacitat i des de llavors, la multinacional ha promès centralitzar-ho tot per Facebook i cuidar les dades al màxim. Així doncs, tots aquells que hagin fet servir les característiques de Direct a través d'Instagram no han de patir per res.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor