Dimiteix el vicecanceller d'Àustria després de publicar-se un vídeo on negociava suport polític

El vicecanceller austríac Heinz-Christian Strache, del partit ultradretà Partit per la Llibertat, ha dimitit aquest dissabte després que sortís a la llum un vídeo del 2017 en que suposadament negocia amb la suposada neta d'un oligarca rus contractes econòmics a canvi de suport polític, segons recull la premsa local.Strache ha presentant la seva dimissió al canceller Sebastian Kurz per no perjudicar el govern i aquest li ha acceptat. El ja exvicecanceller ha explicat en roda de premsa que no ha trencat cap llei però ha reconegut sentir-se avergonyit per la imatge que dona al vídeo, on sortiria begut.

