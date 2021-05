De Peret a Miki: tots els catalans que han cantat a Eurovisió

Aquest dissabte se celebra la 65a edició del festival d'Eurovisió, un dels grans esdeveniments televisius i musicals del curs. Blas Cantó representarà Espanya en aquesta edició d'enguany marcada per la pandèmia. La del 2020 es va haver d'ajornar per l'esclat dels casos arreu del món i la gran majoria dels artistes són els mateixos que havien d'actuar l'any passat. El 2019 va ser el català Miki Núñez qui va actuar al festival, convertint-se en l'últim català d'una llarga llista. Amb aquesta llista,fa un repàs de tots els catalans que han cantat al certamen i, fins i tot, els que hi van estar a punt d'anar, com Joan Manuel Serrat.

