VÍDEO L'inquietant tràiler de l'esperada nova temporada de «Black Mirror»

La popular sèrie de Netflix Black Mirror ha difós aquest dimecres un nou i inquietant tràiler. L'esperada nova temporada, que s'estrena el 5 de juny, constarà de tres capítols, tres històries sobre un futur proper "que no vam preveure". Ara per ara, Netflix no ha difós els arguments de la nova temporada, però segons informa el portal espinof.com , hi haurà més episodis "optimistes".En aquesta nova temporada apareixeran actors com Anthony Mackie, Miley Cyrus, Topher Grace, Yahya Abdul-Mateen II, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport o Ludi Lin.La cinquena temporada arriba quan tot just farà sis mesos de l'estrena de Bandersnatch, la proposta de Netflix i Black Mirror per crear un capítol interactiu en què l'usuari-espectador pogués triar el destí dels personatges.

