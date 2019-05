WhatsApp deixarà de ser compatible amb aquests telèfons a final d'any

WhatsApp deixarà de funcionar en aquells dipositius que tinguin un sistema operatiu Windows Phone a partir del 31 de desembre d'aquest any. Segons ha informat WhatsApp , la decisió vol dir que el popular servei de missatgeria no oferirà cap actualització de l'aplicació en aquests dispositius ni es podran crear comptes nous o verificar els existents.Això, però, no és una novetat: la companyia ha anat limitant l'aplicació, que ja no es pot fer servir en sistemes operatius antics i obsolets. WhatsApp, per exemple, va deixar de funcionar en diversos sistemes operatius de Nokia o de BlackBerry a finals de 2016. Segons ha informat la companyia, a partir de l'1 de febrer de 2020 tampoc es podrà utilitzar l'aplicació en Android versió 2.3.7 o anteriors i en iPhone amb iOS 7 o anteriors.Sí. En cas que tingueu un dispositiu que ja no sigui compatible amb WhatsApp, podeu utilitzar aplicacions alternatives com Telegram, que ofereixen el mateix servei.

