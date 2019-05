Jordi Évole prepara un especial per a una cadena llatina nord-americana

Jordi Évole ja prepara nous projectes. Segons va explicar ahir a El Món a RAC1, el periodista està treballant en un especial per a una cadena nord-americana llatina sobre l'era de Donald Trump i la comunicat llatina dels Estats Units. L'oportunitat li va arribar gràcies a les entrevistes que Salvados ha fet a líders llatinoamericans com Nicolás Maduro o José Mujica, i al fet que el programa s'ha pogut veure arreu del món a través de Netflix.A banda d'aquest especial, Évole també prepara un projecte per a Atresmedia que serà setmanal, tot i que encara no n'han transcendit més detalls. El periodista va anunciar dijous passat que deixava Salvados després d'onze anys al capdavant d'un dels programes estrella de La Sexta. Segons Évole, aquesta temporada ha tancat un cercle i ha arribat el moment de passar el relleu. El periodista Fernando González "Gonzo" serà l'encarregat de substituir-lo.

