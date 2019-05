Gonzo substituirà Jordi Évole a «Salvados»

🔴🔴 ÚLTIMA HORA |



Gonzo se pone al frente de la nueva etapa de @salvadostv pic.twitter.com/KfouKpA0va — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 3 de maig de 2019

Esta no va a ser una entrevista más en @El_Hormiguero.

Tengo ganas de contaros algo que muy poca gente sabe.

Empezamos enseguida. — Jordi Évole (@jordievole) 2 de maig de 2019

Fernando González "Gonzo" serà el nou presentador del programa Salvados. Jordi Évole va anunciar ahir que deixava el programa després de més d'una dècada al capdavant i encetarà un nou projecte amb Atresmedia. La mateixa cadena ha donat la notícia del substitut aquest divendres al migdia.Gonzo, conegut per la seva feina al programa El Intermedio d'El Gran Wyoming, ha estat un dels col·laboradors més àntics del programa presentat per l'humorista i Sandra Sabatés després de nou anys.El periodista va anunciar aquest dijous, després d'11 anys al capdavant del programa a La Sexta, abandona el projecte per centrar-se en una nova etapa a Atresmedia. En una entrevista a El Hormiguero, Évole ha explicat que Salvados requereix una dedicació exclusiva que, amb la seva nova feina, no pot assumir. El programa, però, no s'acaba i la temporada vinent tindrà un nou presentador.El periodista assegura que és un moment "molt dolç" per plegar -després d'entrevistar el papa Francesc, una conversa que considera que ha marcat un punt d'inflexió en la seva carrera- i que aquesta temporada tanca "un cercle" perquè ha arribat el moment de "donar un relleu" al programa.El mateix Évole compartia a Twitter abans d'entrar al plató del programa de Pablo Motos que l'entrevista d'aquest dijous a la nit no seria "una més" i que tenia "moltes ganes" d'explicar una cosa -la seva marxa- "que poca gent sap".Sobre el seu nou projecte a Atresmedia, grup amb el qual ha renovat, no ha donat més detalls. Per ara, se sap que serà en horari primer time i que, presumiblement, començarà la temporada vinent.

