​Agraïment a Évole i «Salvados»

Úi, sí

Per Fartdetot el 3 de maig de 2019 a les 16:44 6 5

Entenc que el Toni Vall frisi amb el seu col·lega "equidistant" (en dieuen així dels espanyolistes "progre", oi?) Évole. Hauria estat millor programa si el "follonero" s'hagués guardat el llautó españolista a casa perquè no se li veiés tant. No oblidem que aquest "intelectual d'esquerres i compromès" va signar un manifest contra el referéndum de l' 1-O en considerar-lo un "atac a la democracia". Després, que hi hagi presos polítics, exilits, confinats i no es respecti el resultat de les eleccions ja no li sembla un atac tan greu. Ja sabem que, per als "no nacionalistes" d'esquerres, si la Sagradaunidaddeespaña" està assegurada, la democràcia també ho està. Ei, i no el critico per españolista sinó per poc honest: només havia d'admetre que per ell, com pel director de l'ABC, per damunt de la veritat hi ha ESPAÑA.