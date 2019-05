Totes les novetats que presenten Facebook, WhatsApp i Instagram

Facebook nota com s'està quedant enrere entre els més joves i lluita per revertir aquesta situació. Aquesta setmana, en el marc de la conferència anual de desenvolupadors, l'F8, Mark Zuckerberg ha presentat un paquet de novetats i millores, la majoria d'elles centrades en la privacitat.Facebook ha exposat la seva visió d'un món social a través de la missatgeria, per això, la companyia pretén en els pròxims anys convertir Messenger en l'app de missatgeria més ràpida, i vol fer-ho amb Lightspeed, una nova versió que ocupa menys de 30MB.Així mateix, la companyia treballa per a introduir a Messenger el xifrat d'extrem a extrem, seguint a la protecció amb la qual ja compte WhatsApp des de 2016, i que, una vegada implementada, impedirà que tercers puguin accedir al contingut d'una conversa. La nova app es guiarà també per l'operabilitat, amb la possibilitat de realitzar trucades i d'enviar missatges no només a altres contactes de Facebook, sinó també d'Instagram i WhatsApp.Messenger, a més, comptarà amb un espai dedicat als contactes, especialment a amics i familiars, on es podran veure les actualitzacions que comparteixin: les històries, les fotografies i els vídeos. Les videotrucades seran més socials amb una nova funció que permet veure en temps real amb els contactes un vídeo. La companyia també ha anunciat la versió d'escriptori, que arribarà a la tardor a Windows i MacOS.Facebook treballa per introduir pròximament un catàleg que els usuaris podran consultar quan es comuniquin amb els negocis. En ells, les empreses podran mostrar productes per als usuaris perquè aquests puguin descobrir-los. La companyia també treballa per a simplificar els pagaments a través de WhatsApp. Vol que enviar diners sigui "tan fàcil com enviar una foto".400 milions de persones són membres significatius de grups. Per això, la companyia ha redissenyat l'aplicació de Facebook, per a "donar més importància a les comunitats". El redisseny es denomina FB5, i ha començat a arribar als usuaris a partir d'aquesta setmana.El redisseny implica, per exemple, una nova pestanya de Grups, que mostra un feed personalitzat de l'activitat dels grups que segueix l'usuari. També compta amb una nova eina de descobriment amb recomanacions sobre grups que poden interessar.L'aplicació també mostrarà més continguts dels grups en el News Feed, i farà més senzill compartir continguts amb els grups directament.Facebook Dating, el servei de Facebook per a buscar parella, també compta amb novetats, com la funció Secret Crush, que permet crear una llista secreta de fins a nou contactes en els quals estigui interessat l'usuari. Si algun d'ells està també a Dating, rebrà un missatge avisant-li que té un admirador, i si resulta que afegeix a la seva llista a l'usuari, llavors hi haurà un match, tal com passa en d'altres aplicacions de cites, com Tinder.Meet New Friends, a banda, és una funció en proves que la companyia ha desenvolupat per a ajudar els usuaris de la seva xarxa social a conèixer a més gent. Es tracta d'una opció que ha d'activar-se, i que mostrarà a persones pròximes amb aquesta opció.A Instagram, la companyia s'ha centrat a introduir noves formes de connectar a la gent. Una d'elles és la possibilitat de comprar directament des de l'aplicació a creadors favorits de l'usuari. En aquest sentit, les companyies podran utilitzar etiquetes o stickers amb el nom i el preu del producte per tal que els usuaris interessants puguin obtenir-lo sense haver d'abandonar la publicació. L'app, a més, i seguint aquest mateix format, també permet recaptar fons per a una organització sense ànim de lucre.I entre les millores introduïdes apareix el nou Create Mode, que permet compartir escrits, il·lustracions i d'altres tipus d'arxius amb els usuaris sense tenir que recórrer sempre a una imatge plana o a un vídeo. Augmenta, en definitiva, l'ampli ventall de possibilitats per editar material gràfic sense recórrer a apps externes.

