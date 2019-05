El rei de Tailàndia es casa per sorpresa amb la seva guardaespatlles just abans de la coronació

Revolució sorpresa de la corona de Tailàndia. Maha Vajiralongkorn, que ja fa tres anys que exerceix el seu regnat, s'ha casat per sorpresa amb Suthida Tidjai i la elevat a reina pocs dies abans de la seva coronació. Poc saben els tailandesos de la seva nova reina més enllà que la notícia està donant la volta al món i que ostentava el càrrec de cap adjunta de l'equip de seguretat del monarca.És la seva quarta esposa, fet que lliga a la perfecció amb la fama de faldiller de Vajiralongkorn. El rei ja té set fills. La cerimònia va tenir lloc al palau Dusit de Bangkok i va comptar amb la presència de les més altes esferes tailandeses."La seva Majestad i la general Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya estan cassats oficialment segons la llei i la tradició", ha anunciat públicament la Casa Reial. El rei, proclamat Rama X, té 66 anys i la nova reina, amb qui es va conèixer quan aquesta era hostessa de vol de la companyia Thai Airways, en té 40.El monarca va ascendir al tron després de la mort del seu pare, Bhumibol Adulyadej, el 2016, després de set dècades en el càrrec. La seva ajornada coronació està prevista per a aquest dissabte. Vajiralongkorn va atribuir el retard inicial al dol pel seu pare, que era reverenciat al país com una figura paterna i una autoritat moral, però mai ha ofert un motiu per a la continuada demora ni va fixar una data fins a principis d'aquest any.És el rei més ric del món, segons el web Business Insider, després que l'any passat assumís el control de l'Oficina de Propietat de la Corona, que estima que té béns valorats en 30.000 milions de dòlars.

