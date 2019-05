La Moncloa es nega a entregar l'opositor veneçolà Leopoldo López

Espanya "no té intenció" d'entregar el dissident veneçolà Leopoldo López a les autoritats del país sud-americà, segons han indicat fonts de la Moncloa després que aquest dijous el Tribunal Suprem de Justícia de Caracas hagi emès una ordre de detenció contra ell. López està refugiat "per voluntat pròpia" a l'ambaixada espanyola a la capital veneçolana amb la dona i la filla des del dimarts, quan militars que donen suport al president autoproclamat Juan Guaidó el van alliberar de l'arrest domiciliari al qual el règim de Nicolás Maduro l'havia condemnat durant 14 anys.Moncloa considera l'ordre de detenció del Suprem un "moviment judicial esperat" i "confia" que les autoritats veneçolanes "respectin la inviolabilitat" de la residència de l'ambaixador espanyol.Des del Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació s'explica que després de l'ordre de detenció contra López, i "en línia amb la política" de mantenir vies de diàleg i comunicació "amb tots els sectors del país", l'ambaixador espanyol s'ha reunit avui amb el ministre veneçolà d'Assumptes Exteriors, Jorge Arreaza.El govern espanyol confia que les relacions bilaterals entre ambdós països "no es veuran afectades" per aquesta situació i manifesta el desig de trobar-hi una solució tan aviat com sigui possible, tot reiterant que no hi ha intenció d'entregar López.El dissident del règim de Maduro, així com la dona i la filla, van demanar dimarts ser acollits a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas i el govern de Pedro Sánchez hi va accedir. Des d'aleshores estan acollits al recinte diplomàtic "en qualitat d'hostes" i López "no ha sol·licitat asil" al govern espanyol.Finalment, Exteriors recorda que el dret internacional garanteix "immunitat i inviolabilitat" a les seus de les ambaixades i que no hi pot accedir cap persona o autoritat que no compti amb l'autorització prèvia dels governs al qual pertanyen.