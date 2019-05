Esta no va a ser una entrevista más en @El_Hormiguero.

Tengo ganas de contaros algo que muy poca gente sabe.

Empezamos enseguida. — Jordi Évole (@jordievole) 2 de maig de 2019

Jordi Évole deixa Salvados. El periodista ha anunciat aquest dijous que, després d'11 anys al capdavant del programa a La Sexta, abandona el projecte per centrar-se en una nova etapa a Atresmedia. En una entrevista a El Hormiguero, Évole ha explicat que Salvados requereix una dedicació exclusiva que, amb la seva nova feina, no pot assumir. El programa, però, no s'acaba i la temporada vinent tindrà un nou presentador.El periodista assegura que és un moment "molt dolç" per plegar -després d'entrevistar el papa Francesc, una conversa que considera que ha marcat un punt d'inflexió en la seva carrera- i que aquesta temporada tanca "un cercle" perquè ha arribat el moment de "donar un relleu" al programa.El mateix Évole compartia a Twitter abans d'entrar al plató del programa de Pablo Motos que l'entrevista d'aquest dijous a la nit no seria "una més" i que tenia "moltes ganes" d'explicar una cosa -la seva marxa- "que poca gent sap".Sobre el seu nou projecte a Atresmedia, grup amb el qual ha renovat, no ha donat més detalls. Per ara, se sap que serà en horari primer time i que, presumiblement, començarà la temporada vinent.

