Gairebé 300 persones moren en el recompte de vots de les eleccions d'Indonèsia

296 morts i més de 2.100 malalts. Aquestes són les xifres que deixen el recompte de vots de les eleccions del passat 17 d'abril a Indonèsia. Segons ha denunciat la comissió electoral del país, els gairebé 300 funcionaris que han perdut la vida comptant paperetes manualment haurien estat sotmesos a jornades laborals de fins a 24 hores sota una calor molt intensa. El cansament i les condicions laborals extremes són les principals causes, segons l'òrgan electoral, els danys físics que han patit els treballadors afectats.La mateixa comissió ha anunciat, per mitjà d'un comunicat difós aquesta setmana, que indemnitzarà els familiars de les víctimes mortals amb gairebé 2.300 euros (uns 36 milions de rúpies) i entre 30 i 8 milions els més de dos mil malalts en funció de la gravetat.Segons dades oficials, els comicis es van desenvolupar en 800.000 col·legis electorals i, per cobrir tota la jornada, es van haver de contractar gairebé set milions de treballadors.

