​La Junta Electoral expedienta TV3 pel reportatge sobre els familiars dels presos polítics

La Junta Electoral Central (JEC) ha obert un expedient sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel documental Un procés dins el procés dins del programa de TV3 Sense ficció que es va emetre el dimarts 9 d'abril, dos dies abans que comencés la campanya de les eleccions generals.La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona va desestimar el recurs de Cs en primera instància, però la JEC revoca aquesta decisió en considerar que l'emissió del reportatge va vulnerar "el principi de neutralitat informativa" dels mitjans públics en un procés electoral.També considera que el reportatge, que mostra el procés emocional de les famílies dels presos jutjats per l'1-O, ofereix "una imatge de victimització d'un sector de la societat catalana que resulta obertament favorable" per als partits independentistes.Per això, demanen a TV3 extremar la cura per evitar continguts audiovisuals en processos electorals perquè, al seu parer, el reportatge "afavoria les posicions ideològiques d'una part de les formacions polítiques" que es presentaven en les generals."En el seu conjunt transmet un missatge legitimador de la causa separatista, la qual és descrita com una causa justa els defensors de la qual resulten, així, víctimes d'una opressió abusiva i infundada", argumenta la JEC, i destaca que es donen per bones i certes les tesis dels familiars dels presos.Afegeix que el fet que els familiars siguin els qui emeten opinions favorables sobre el procés independentista no priva el documental "de la seva eficàcia publicitària, per tant, de la seva capacitat per infringir els principis de proporcionalitat i neutralitat que hauria de respectar la CCMA" en un procés electoral.Segons la JEC, l'obertura d'un expedient sancionador d'aquestes característiques pot comportar multes per a l'ens públic d'entre 300 i 3.000 euros.En roda de premsa al Parlament, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha acusat la CCMA de convertir-se "en un aparell de propaganda en haver emès un publirreportatge en el qual intentaven influir els catalans amb una visió parcial de la realitat"."Ens han donat la raó. El Govern separatista està fent una patrimonialització de les institucions catalanes", ha lamentat.

