TV3 es manté líder d'audiència a l'abril amb un 13,5% de quota de pantalla

TV3 és manté líder d'audiència aquest abril amb un 13,5% de quota de pantalla. La cadena pública catalana segueix mantenint el liderat per 21è més consecutiu i registra xifres de qualitat al capdavant dels informatius, segons dades de Kantar. Ha estat la cadena més vista vint-i-set dies dels trenta del mes d'abril, i també ha liderat el rànquing de programes en vint-i-vuit ocasions.Supera en més de tres punts el segon classificat al més d'abril, Telecinco, i en tres punts i mig la tercera televisió més vista a Catalunya, que és Antena3. A part de la programació habitual de TV3 que marca bones xifres, com el Polònia, l'APM? o Sense Ficció, destaquen les estrenes d'aquest més com Persona Infiltada, el nou programa dirigit per Anna Simón; i Les de l'hoquei, la nova sèrie adolescent estrenada aquest dilluns Els telenotícies (TN migdia, TN vespre i TN cap de setmana) es mantenen líders en totes les edicions i han encapçalat el rànquing dels programes més vistos del dia en vint-i-cinc ocasions. El canal 3/24 també ha fet el millor mes d’abril de la seva història amb un 3% de quota.La programació especial de la cadena pública en les eleccions generals del 2019 ha registrat xifres rècordaconseguint el millor resultat en unes cleccions generals des del 2004. El programa més vist del mes va ser E19:els resultats, amb una quota del 41,8% i 1.447.000 espectadors, col·locant-se també com el programa més vist de tota la temporada.

