La ironia d'«El Periódico» amb el canvi de to de Casado

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, sembla que "ha descobert que Vox és ultra". Així ho interpreta El Periódico en la seva portada d'aquest 1 de maig. El president dels populars va qualificar aquest dimarts el partit de Santiago Abascal d'extrema dreta però abans de les eleccions espanyoles, celebrades aquest 28-A, Casado els havia ofert ministeris si arribava a governar.La radicalització de Casado per tal de guanyar els comicis no li ha sortit bé i ha propiciat que el partit hagi patit una patacada històrica, ja que només ha aconseguit 66 diputats davant dels 123 del PSOE, liderat per Pedro Sánchez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor