Vaga a la rotativa d'«El Periódico» i l'«Sport» l'endemà de les eleccions

Els treballadors de Gráficas de Prensa Diaria (GPD), on s'imprimeixen els diaris d'El Periódico i l'Sport han convocat per aquest dilluns, a partir de la mitjanit, una vaga. Aquest és un dia en què els diaris prenen molta atenció, ja que publicaran els resultats de les eleccions generals espanyoles.L'aturada vol protestar pel tancament de la planta de Parets del Vallès (Vallès Oriental), i, segons el comitè d'empresa de GPD, i per l'ERO que suposaria acomiadar els 56 treballadors que hi treballen "sense oferir més alternatives". A través d'un comunicat, els treballadors de la rotativa s'han dirigit als lectors d'El Periódico i l'Sport per demanar-los que el dia 29 "no comprin aquest diari" perquè, segons ells, serien "còmplices d'un nou abús del grup Zeta cap als seus treballadors".Els motius de la direcció de Gráficas de Prensa Diaria (GPD), segons les mateixes fonts, són causes econòmiques, però les fonts sindicals creuen que el motiu real són les condicions de l'Editorial Prensa Ibérica per l'adquisició del grup Zeta, que passaria per tancar la rotativa de Parets del Vallès i imprimir 'El Periódico' a la planta d'Imprintsa amb seu a Sant Fruitós del Bages. De fet, Prensa Ibérica és propietària d'Imprintsa.

