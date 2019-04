El govern britànic rebutja autoritzar un nou referèndum d'independència a Escòcia

El govern britànic, encapçalat per Theresa May, ha rebutjat d'entrada la petició de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de celebrar un referèndum d'independència abans del maig del 2021 . El ministre de gabinet David Lidington, número dos de May, ha assegurat aquest dijous en declaracions a la BBC que no hi ha "proves" que hi hagi un augment del suport per un referèndum d'independència a Escòcia i que el de l'any 2014 ja va resoldre el tema "per una generació".Sturgeon va anunciar ahir dimecres els seus plans per celebrar una nova consulta en cas de Brexit, que passen per obtenir l'autorització de Londres perquè la votació es faci amb totes les garanties legals. Segons Sturgeon, el govern britànic té "zero credibilitat" i s'ha de plantejar com pot veure "acceptable bloquejar una votació democràtica".

