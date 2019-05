«Les de l'hoquei», la nova sèrie de TV3, estarà disponible a Netflix a tot el món

Oriol Sala-Patau, cap de Ficció i Cinema de @tv3cat: “Netflix ja ens ha anunciat que ‘Les de l’hoquei’ estarà a la plataforma a nivell mundial #LesdelhoqueiTV3 pic.twitter.com/A41ourFjTZ — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) 25 de abril de 2019

La nova sèrie de TV3, Les de l'hoquei, estarà disponible a tot el món a Netflix. Així ho ha anunciat aquest dijous Oriol Sala-Palau, cap de Ficció i Cinema de la cadena pública catalana, en la presentació del projecte, que s'estrena aquest proper dilluns 29 d'abril, a les 21.55h. Ara per ara, no es coneixen més detalls sobre l'acord amb la plataforma de streaming més popular del planeta.En el mateix acte de presentació, Vicent Sanchis, director de TV3, ha definit Les de l'hoquei com una "petita meravella portada per un gran equip i que acaba sent una gran sèrie". La ficció té com a eix central les interioritats i la quotidianitat d'un equip femení d'hoquei patins. La idea original prové del projecte d’un treball de final de grau de guió de quatre graduades en comunicació audiovisual a la UPF: Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet."Un equip d’hoquei patins femení. Set joves jugadores d’aquest esport i la seva nova entrenadora lluitaran per salvar la secció femenina del seu club, al mateix temps que intentaran trobar el seu lloc, tant dins de l’equip com a la seva vida. El dia a dia al Club Patí Minerva no és fàcil, quan les noies es debaten amb els seus dilemes íntims, els problemes amb els estudis, les lluites amb els seus pares, amb els nois del primer equip, i amb un món d’adults que no sempre les comprèn. Una nova mirada generacional i femenina per entendre l’esport... i la vida". Aquest és l’argument i la presentació que TV3 ofereix de la seva nova sèrie, de la productora Brutal Media.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor