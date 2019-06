El curiós cas de la capella castrense de la Ciutadella

Capella Castrense del parc de la Ciutadella. Foto: Bernat Cedó

esperada per la població Barcelonina: es va enderrocar la ciutadella militar que, des de la fi de la Guerra de Successió, havia estat un dels indrets emblemàtics de la repressió a la població, on es va empresonar i executar gent, i indret d'allotjament de tropes que sovint reprimien les revoltes urbanes.Avui dia només se'n conserven tres: L'antic arsenal, la caserna o residència del governador militar i la capella castrense. El primer és ara el Parlament de Catalunya; el segon, l'Institut Verdaguer. i el tercer encara conserva el seu antic ús: capella militar.des d'on es reprimia la població fos ara un parc, que l'arsenal s'hagués convertit en Parlament i que l'antiga residència del governador o caserna fos un institut públic no deixava de ser un fet de justícia poètica, una espècie de revenja de la història.tenint el seu ús originari és un fet extraordinari, tenint en compte que s'hi van planejar en diverses etapes usos del tot diferents. S'explica per una barreja de problemes administratius, desídia i repressió política.militar, Pròsper de Verboom, a qui s'havia encomanat el pla d'enderroc del barri de la Ribera i la construcció de la ciutadella militar.va complir la seva funció, la capella estava destinada a donar servei a l'exèrcit.aquest va ser un dels pocs edificis originaris que es va salvar i després de l'Exposició Universal de 1888, que va servir de motiu per la construcció del Parc de la Ciutadella, l'Alcalde Rius i Taulet va decidir rescatar una idea antiga.una associació que tenia com a principal objectiu la creació d'un "Panteó de Catalans Il·lustres". La idea era la d'honorar els antics herois de la Guerra del Francès que havien participat en el complot de l'ascensió durant l'ocupació napoleònica, i als quals s'havia projectat un monument el 1815 que mai es va realitzar i traslladar-hi les restes mortals.dels que, segons les seves pròpies paraules, "amb el seu saber o heroisme s'han fet dignes de saludable exemple i eterna recordació", entre ells Campmany, Aribau o Fortuny. El projecte de Rius i Taulet, però, no tancava les portes a altres possibles usos de l'espai, i entre les propostes hi constaven una biblioteca pública d'autors catalans, l'Arxiu Municipal, el Museu d'Art Litúrgic i una biblioteca de premsa nacional i estrangera.va rebre l'encàrrec de fer els plànols del projecte i aquest es va obrir a concurs públic.no eren prou clares, ja que el projecte es dividia en dues parts diferenciades: la restauració i el condicionament.de restauració, i la descoberta d'unes esquerdes que podien fer perillar l'estabilitat de l'estructura van ser l'excusa perfecta per justificar uns possibles sobrecostos. Al final, l'empresa adjudicatària va aconseguir pactar rescindir el contracte amb l'Ajuntament.va ser cedida com a magatzem dels bombers, que tenien la caserna a l'edifici annex, i amb això es va aprofundir en la seva degradació arquitectònica.va publicar un article a la revista de promoció turística Sociedad de Atracción en què rescatava de l'oblit el projecte del Panteó de Catalans Il·lustres. Però ho va fer en mal moment: en plena dictadura de Primo de Rivera, un militar no gaire amic de les idees catalanistes. Això va fer que el projecte no trobés un ambient propici per renéixer de les seves cendres.un important impuls de l'educació i l'antiga caserna de bombers va convertir-se en institut-escola. L'antiga capella va passar aleshores a ser una sala destinada a actes i festes.un nou ús per a l'espai:"Com a President de la Generalitat de Catalunya, i en compliment d'un acord del meu Govern, m'adreço a l'ajuntament de la vostra digna Presidència, segur de l'acollida que ha de trobar-hi la iniciativa d'erigir el monument funerari que devem a l'altíssima figura de Francesc Macià, primer President de Catalunya. [...] I aquest lloc el tenim: l'esglesiola de la Ciutadella, davant el Palau del Parlament. Si l'habilitació d'aquest Palau per Parlament redimí unes pedres alçades per oprobi de Catalunya, l'erecció del monument funerari de Francesc Macià dintre d'aquell mateix clos històric serà una consagració catalana d'aquell indret".a la vida de Catalunya, voldrà cedir en usdefruit, n'estic segur, per al monument funerari de Francesc Macià, l'esglesiola de la Ciutadella, i servir amb aquesta donació un altíssim deure de gratitud catalana i aquella fidelitat que devem tots a la voluntat del nostre poble", afegia la proposta de Companys.la Guerra Civil i tots sabem qui la va guanyar...ni biblioteca d'autors catalans, ni Arxiu Municipal ni res d'això... L'antiga capella castrense de la ciutadella segueix sent una capella dels militars, tal com va planificar Pròsper de Verboom després d'enderrocar La Ribera i erigir una ciutadella per controlar i reprimir Barcelona al segle XVIII...

