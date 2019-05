VÍDEO TV3 celebra l'aniversari dels estudis centrals recuperant la cançó de La Trinca

Fa 33 anys que a @tv3cat celebràvem la inauguració dels nous estudis centrals de Sant Joan Despí. Us n’oferim un fragment en què @latrincaoficial cantava una cançó feta expressament per al moment titulada "VISCA LES ANTENES DE LA TV3" pic.twitter.com/SoR7vZvjAr — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) 23 d’abril de 2019

TV3 va estrenar fa exactament 33 anys les instal·lacions centrals a Sant Joan Despí. La cadena pública catalana ja havia obert emissions el 1983 a Barcelona però no va ser fins tres anys més tard que es van consolidar amb un gran edifici al municipi del Baix Llobregat. La televisió ha volgut celebrar l'aniversari a través del seu arxiu amb la cançó que el famós grup La Trinca els hi va dedicar llavors."Finalment naixia amb gran alegria el 10 de setembre del 83, una criatura no gens prematura ets la que ens faltava, ets la TV3", cantava la cançó. La Trinca, caracteritzada amb les seves lletres divertides i amb contingut polític, barrejava diverses imatges de la programació de TV3 en el videoclip.Aquí podeu veure i escoltar la cançó completa.

