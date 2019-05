RTVE posa a la venda 28 immobles per 20 milions d'euros al portal Idealista

Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) ha posat a la venda 28 immobles al portal Idealista, entre els quals hi ha oficines, locals, naus i pisos per valor de 20 milions d'euros. Es tracta d'immobles repartits arreu de l'Estat que actualment són estudis de ràdio i televisió públiques o que estan llogats.El principal actiu és un pis dúplex a València de 5 milions d'euros, actual seu de RNE, i també consta, entre d'altres, de dos pisos a Tarragona, un a Girona i un altre a la Seu d'Urgell. La corporació intenta des del 2013 desfer-se de diversos actius com a mesura per pal·liar els efectes de la crisi econòmica. En un primer moment, RTVE va contractar KPMG per vendre una trentena d'actius en lots però ara ha optat per fer-ho de forma individualitzada a través d'Idealista.