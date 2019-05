La Xarxa estrena el magazín «Als 4 vents» en una trentena de televisions locals

Les televisions locals tenen un nou magazín de tarda per als caps de setmana. Aquest diumenge, a partir de les 18h, la Xarxa estrena el programa Als 4 vents , dirigit i presentat per Ruth Gumbau, periodista i articulista de NacióDigital . El projecte tractarà, per ara, quatre històries col·lectives que tenen lloc o han tingut lloc arreu del territori català.Amb l'entrevista com a element troncal, però amb reportatges i connexions en directe des de diversos municipis com a altres segells d'identitat, Als 4 vents recorrerà quatre indrets de Catalunya i tindrà dosis importants de cultura, feminisme i gastronomia.En el primer programa, el d'aquest diumenge 28 d'abril, es mostrarà com es viu en comunitat a L’Olivera, una cooperativa instal·lada a Vallbona de les Monges, a l’Urgell, on persones amb alguna discapacitat viuen i treballen juntes. El magazín també emetrà, en les setmanes següents, a Prat de Comte, Camprodon i Reus.Els canals que emetran el Als 4 vents són: Balaguer TV, Banyoles TV, Canal 10 Empordà, Canal 21 Ebre, Canal Blau, Canal Reus TV, Canal Taronja Anoia, Canal Taronja Central, Canal Terrassa, Canal Terres de l’Ebre, El 9 TV, Empordà TV, ETV, Lleida TV, Mataró Televisió, Mollerussa TV, Nord TV, Penedès TV, Pirineus TV, TAC12, Tàrrega TV, Televisió de Badalona, TV Girona, Televisió del Berguedà, TV Costa Brava, TV Vandellòs, Televisió del Ripollès, TV10 Sant Esteve, Vallès Visió i VOTV.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor