VÍDEO Un documental explica per què els franquistes van cremar la biblioteca de Pompeu Fabra en ple carrer

Propaganda gratuïta...

Per Just el 23 d'abril de 2019

No es d´estranyar que VOX es a dir la dreta-extrema sorgeixi i faigui po a tothom mostres els hi doneu, TV3 una altra vegada amb la paraula Franquisme o franquista a la voca, on no en n´hi ha no en raja, suposem també que l´incident a Castelló de Farfanya a LLeida, en que la ex-alcaldesa d´ERC no esta d´acord amb que un mohamet representi ERC a l´alcaldia d´aque poble a les eleccions municipals, dien la mateixa ex-alcaldesa que de republica no te res de res, religios la seva, si pero de republica no, més probes de com la independencia dins del mateix cau més profun independentiste, cau estrepitosament, apa suposem que TV3 també es fara reço de la noticia, i ja veurem que hi diuen altres independentistes ja que volen ser purs com aquesta noticia se l´angullen...sense saliva...