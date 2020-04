Els 10 poemes d'amor per aquest Sant Jordi

Sant Jordi, la gran diada festiva de Catalunya, ens exalta i ens fa entrar en una ebullició que ja no marxarà fins que el setembre es pongui. També aquest Sant Jordi tan especial, en ple confinament És per això que volem compartir lletres, batecs i versos i us proposem una tria de deu poemes d’amor catalans, escrits tots fa menys de 100 anys, ideals per ser dits aquesta Diada.

