VÍDEO Dos detinguts per l'assassinat de la periodista Lyra McKee a Irlanda del Nord

La Policia d'Irlanda del Nord ha detingut dos homes de 18 i 19 anys en relació amb l'assassinat de la periodista Lyra McKee durant els aldarulls del dijous passat a la localitat de Derry. Tots dos han estat arrestats sota les provisions de la llei sobre Terrorisme, segons la policia.Les imatges captades per testimonis al moment del succés van mostrar un home emmascarat mentre disparava McKee, que es trobava al costat d'un vehicle policial. La jove, després de l'impacte, va ser traslladada en un cotxe policial fins a l'hospital d'Altnagelvin, on no van poder fer res per salvar-li la vida.El comissari Mark Hamilton, que va confirmar la defunció de la jove, ha apuntat al Nou IRA com a principal sospitós. "Estem tractant això com un acte terrorista i hem obert una investigació per assassinat", ha expressat.La mort de la periodista de 29 anys es va produir durant una nit marcada pels actes violents a l'àrea de Creggan, on també es van produir llançaments de bombes de gasolina contra els vehicles policials, després d'una sèrie de batudes a la zona per localitzar armes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor