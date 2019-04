La novetat de WhatsApp que permet acabar amb una de les pràctiques més habituals dels usuaris

WhatsApp es renova. En aquesta ocasió, segons ha publicat RAC1 a partir de mitjans especialitzats, l'aplicació de missatgeria instantània pretén modificar un dels elements més utilitzats pels seus usuaris: les captures de pantalla. La companyia vol continuar avançant cap a una major privacitat i seguretat d'aquells que envien i reben centenars de missatges diàriament.Segons apunta el portal web Wabetainfo.com , "quan l'autenticació amb empremta dactilar estigui activada, caldrà posar l'empremta al sensor del mòbil per obrir WhatsApp i s'impediran les captures de pantalla de les converses. Encara que WhatsApp estigui bloquejat, es podran respondre missatges des de les notificacions i respondre trucades rebudes a través de l'aplicació".En altres paraules, si no es protegeix l'inici de l'aplicació amb l'empremta, les captures es podran seguir fent com fins ara (almenys en la versió que vindrà, ja que no se sap si en actualitzacions futures passarà a ser una mesura permanent). De moment, només els telèfons Android podran gaudir d'aquesta modificació, i encara es desconeix si s'aplicarà als iPhone. I no, WhatsApp no podrà controlar qui fa captures si aquestes es fan des de l'ordinador...

