Què sabem i què no sabem del devastador incendi a Notre-Dame?

La catedral de Notre-Dame en flames, ja sense l'agulla Foto: ACN



Notre-Dame, en flames durant aquesta nit Foto: Europa Press

La catedral de Notre-Dame de París en flames, de nit Foto: ACN

La catedral de Notre-Dame de París en flames Foto: ACN

Notre-Dame, devastada Foto: ACN

La catedral de Notre-Dame, en flames Foto: Europa Press

La premsa mundial s'ha llevat avui plorant per la catedral de Notre-Dame. L'emblemàtic temple de París, el més visitat d'Europa i tot un símbol del Gòtic, va cremar durant hores des d'ahir a la tarda i ho ha continuat fent fins poc abans de les 10h d'aquest matí després que aquesta matinada els bombers francesos han aconseguit controlar el foc. El resultat? Dues terceres parts del sostre de l'edifici calcinats i l'agulla central enfonsada. Amb tot, i per sort, els equips d'emergència n'han pogut salvar l'estructura. La imatge del temple en flames, això si, quedarà gravada a la retina dels veïns de París, dels francesos i de tot el món.Què en sabem fins ara, de l'incendi a Notre-Dame?Ara per ara, es desconeix l'origen del foc, que va començar ahir a la tarda, poc abans de les 19h. La Fiscalia francesa ha obert una investigació per treure'n l'entrellat, i les principals hipòtesis apunten que les flames podrien tenir relació amb les obres que s'estaven fent a la teulada de la catedral.La policia francesa no ha donat aquesta informació, però l'agència Reuters apunta que un bomber ha quedat ferit greu. L'incendi va començar quan ja havia acabat l'horari de visites a la catedral i els equips d'emergència van acordonar la zona i van desallotjar els turistes que encara es trobaven dins del monument.A última hora del dilluns, els bombers van informar que havien pogut salvar l'estructura de la catedral i avui de matinada han aconseguit controlar l'incendi. Poc abans de les 10h, el foc s'ha donat per extingit. Ahir al vespre, l'agulla del temple -de 90 metres i 750 tones- es va enfonsar, en una de les que probablement serà una de les imatges de l'any. S'han cremat dues terceres parts del sostre de l'edifici, però l'estructura i les dues torres emblemàtiques del temple s'han aconseguit preservar. També ahir, els equips d'emergència van posar en marxa un dispositiu per salvar part del tresor que acull la catedral. D'altra banda, els treballs de restauració, sospitosos d'haver provocat el foc, són els que també han permès salvar part de l'obra artística del temple: 16 estàtues de gran mida, que van ser traslladades divendres passat per ser restaurades Tan bon punt va començar l'incendi, la xarxa es va omplir de fotografies i vídeos de la situació al temple parisenc. Una de les primeres autoritats en reaccionar va ser l'alcaldessa de la capital francesa, Anne Hidalgo, que va assegurar que no tenia paraules per expressar el dolor que sentia i va qualificar l'incendi de "terrible". El primer ministre francès, Emmanuel Macron, va suspendre la seva agenda, es va desplaçar a tocar del temple i va fer una crida a "reconstruir-lo junts". En clau catalana, el president Quim Torra també va lamentar el succés, així com l'expresident Carles Puigdemont. El president espanyol, Pedro Sánchez, també va dir que seguia atentament les fets i va mostrar la seva solidaritat amb el poble francès.Primer caldrà extingir l'incendi, fer un balanç final dels danys provocats pel foc i trobar-ne les causes. Després s'afrontarà la reconstrucció del temple. Ahir a la nit, Macron va anunciar que impulsaria una campanya per recollir fons, tant a França com a l'estranger, per col·laborar amb la reconstrucció de Notre-Dame. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha expressat la seva "immensa emoció" pel "dramàtic incendi" i ja ha oferit ajuda a França per rehabilitar "aquest inestimable patrimoni". Entre d'altres, la família de l'empresari francés François-Henri Pinault (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...) ha promès cent milions d'euros per a la reconstrucció de la catedral.La catedral és un dels emblemes de París i un símbol de l'estil Gòtic a Europa. És, de fet, el monument més visitat del continent, i protagonista del clàssic de Victor Hugo Notre-Dame. És patrimoni de la Humanitat des de 1991 i es va trigar més de 180 anys per construir-la. Aquí aquí podeu conèixer les curiositats que amaga el temple Podeu seguir en directe aquí el canal France 24, amb tota la informació sobre Notre-Dame.Podeu veure algunes de les imatges més impactants a continuació:

