Els bombers donen per controlat el virulent incendi de Notre-Dame

La familia del empresario François-Henri Pinault (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...) promete 100 millones de euros para la reconstrucción de Notre-Dame https://t.co/OeDZEmI9BD — Manuel Ansede (@manuelansede) 15 d’abril de 2019

Vista lateral de l'incendi, on es poden veure amb claredat les flames sortint del sostre de la catedral de Notre Dame, París. #NotreDame pic.twitter.com/9RARj4n2QU — Pau Ag (@pauaguilar1983) 15 d’abril de 2019

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 d’abril de 2019

The Notre Dame is on fire, and it appears to be getting rapidly worse 👇👇pic.twitter.com/C3s8zydFER — Henry Jones (@hthjones) 15 d’abril de 2019

Wow this is terrible



"Notre-Dame Cathedral in Paris is on fire" https://t.co/B8hoTplxQw — th3 j0ff (@Joffoffle) 15 d’abril de 2019

Smoke billowing from Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/mvx4jN19fH — David Almacy (@almacy) 15 d’abril de 2019

Ante ustedes el incendio de la famosa Catedral de Notre Dame. pic.twitter.com/banRHN6OZw — Aguacate Rey 🥑 (@ChristianGrciia) 15 de abril de 2019

A friend is sitting at a café across from Notre Dame right now and it’s on fire 😰 pic.twitter.com/mmtIfEyBM1 — 🌹Dillon🌹 (@dberrz) 15 d’abril de 2019

Els bombers han donat per controlat a tres quarts de quatre de la matinada el virulent incendi que es va declarar ahir a la tarda a la catedral de Notre-Dame, a París. Els bombers continuen remullant i inspeccionant les zones afectades.Al voltant de les onze de la nit els bombers francesos han assegurat que "l'estructura de Notre Dame està fora de perill i està preservada de la destrucció total". O sigui, que s'ha salvat l'estructura de pedra i les dues torres de la façana principal. El cos francès temia que les flames afectessin massa la catedral de manera interna i provoquessin un esfondrament complet de l'edifici. Tot i això, les flames han arribat a afectar una de les torres i han provocat la caiguda de l'agulla central, a més de tota la taulada Segons el portaveu de la catedral, el foc s'ha iniciat a les 18.30h, i poc abans de les 20h ha fet ensorrar-se l'agulla i el sostre central del temple. Un gran desplegament de bombers ha treballat des del primer moment per intentar extingir l'incendi. Els visitants han estat trets del temple i no hi ha hagut ferits.El president francès, Emmanuel Macron, ha proclamat que la seva intenció és "reconstruir Notre-Dame tots junts". Per això, en una compareixença ha anunciat que es llançarà una campanya per recollir fons, tant a França com a l'estranger.La directora general de la UNESCO), Audrey Azoulay, ha expressat la seva "immensa emoció" pel "dramàtic incendi" i ja ha oferit ajuda a França per rehabilitar "aquest inestimable patrimoni".Entre d'altres, la família de l'empresari francés François-Henri Pinault (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...) ha promès cent milions d'euros per a la reconstrucció de la catedral.Notre-Dame, a més de ser el monument històric (aquí podeu conèixer les curiositats que amaga el temple) més visitat d'Europa, té una forta importància simbòlica per als parisencs i per a tot França. L'incendi s'ha viscut com una gran tragèdia a la ciutat i a tot el país, i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s'ha fet ressò de la notícia i ha lamentat la situació, que ha qualificat de "terrible". El president francès, Emmanuel Macron, ha afirmat compartir "el dolor de la nació".Fora de França també s'han succeït les mostres de solidaritat. El president del Govern, Quim Torra, ha qualificat la notícia de "desgràcia" i el president espanyol ha assegurat que des de la Moncloa s'està seguint amb preocupació l'incendi a l'emblemàtic monument. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'incendi és "horrible" i que calia "actuar ràpid".El moment culminant de l'incendi s'ha produït pocs minuts abans de les 20h, quan l'agulla central de la catedral i el sostre s'han esfondrat. L'agulla, segons Le Figaro, pesava 750 tones: 500 de fusta i 250 de plom. Ho podeu veure en aquest vídeo:Les forces de seguretat i els bombers han marcat un ampli perímetre de seguretat entorn a la catedral. A hores d'ara encara es desconeixen les causes que haurien provocat l'incendi. Mitjans francesos apunten, però, que podria estar relacionat amb treballs de manteniment per la renovació de l'estructura. La Fiscalia francesa ha obert una investigació per determinar les causes del foc.Els treballs de restauració són ara sospitosos d'haver ocasionat el foc. Aquests mateixos treballs, però, també han salvat del foc part dels tresors artístics del temple parisenc: 16 estàtues de gran mida, que van ser traslladades divendres passat per ser restaurades Els vídeos que han corregut per les xarxes socials des del primer moment han mostrat com l'origen del foc s'ha situat al campanar de la catedral, a la zona central de la taulada. Al principi, amb una intensitat mitjana, que ha augmentat ràpidament fins a descontrolar-se.Podeu veure les espectaculars imatges a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor