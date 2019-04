Neix una plataforma digital catalana per combatre l'assetjament i diversos problemes laborals

La startup barcelonina Bcn Resol ha creat una plataforma digital, anomenada co-resol, per combatre l'assetjament laboral i altres conflictes dins les empreses mitjançant un canal de denúncia intern i anònim vehiculat a través d'una aplicació mòbil.El projecte, impulsat fa poques setmanes i en fase de llançament, va dirigit als entorns associatius, des d'empreses i institucions fins a universitats, i es presenta com una alternativa per solucionar problemàtiques com la discriminació, el frau i el 'mobbing', entre d'altres .En una entrevista d'Europa Press, el fundador i conseller delegat de l'empresa emergent, Josep Fígols, ha explicat que malgrat que els canals de denúncia tradicionals segueixen produint aquests conflictes, ja que o bé no permeten l'anonimat o resulten vies de reclamació tedioses, formalistes i d'accés dificultós, en les seves paraules.Segons dades de Eurofound i de l'Agència dels Drets Fonamentals de la UE (FRA, per les sigles en anglès), cada any més del 10% dels treballadors pateix comportaments socials adversos en el lloc de treball i, a Espanya, només es denuncia un 8% dels casos, la meitat de la mitjana europea (14,9).Les xifres d'assetjament o de violència laboral són més elevats en el cas de les dones que en el d'homes: un 75% de les dones en llocs de direcció ha estat víctima d'assetjament sexual en algun moment de la seva carrera professional, segons la FRA .Evitar la judicialitzacióL'aplicació, disponible en català, castellà, anglès i euskera, permet obrir xats anònims i traslladar queixes per a qualsevol tipus de problemes des de qualsevol lloc: "En resum, és un canal de comunicació addicional per a gestionar, documentar i solucionar els conflictes que t'arriben com a empresa ".Amb això, busca protegir els integrants de les organitzacions, alhora que també pot recomanar contactes fora de l'organització, com el de bufets d'advocats, un telèfon al qual dirigir-se en cas d'assetjament sexual i fins i tot a equips de mediació."També vol donar una resposta i habilitar els canals possibles per evitar la judicialització dels conflictes, que implica més despeses, temps i engrandeix el conflicte, i passar a sistemes de resolució alternatius com la mediació i la negociació", ha detallat.ASSETJAMENT SEXUALMalgrat estar dissenyada de forma genèrica per a comunicar qualsevol tipus d'incidència i fins i tot suggeriment, Fígols ha assegurat que co-resoldre pot jugar "un paper importantíssim" a l'hora de resoldre les situacions d'assetjament sexual."Permet que les dones puguin fer aquest avís i que l'empresa, institució o universitat transmeti un missatge clar, i crea els mecanismes per denunciar i gestionar aquesta problemàtica", ha detallat.En funció del seu tamany, l'empresa ha de pagar una llicència anual, i els treballadors han d'accedir a la plataforma mitjançant un codi que els connecta a la xarxa interna de l'organització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor